Корабли Каспийской флотилии перешли в Черное море

15 кораблей Каспийской флотилии прошли под Крымским мостом по Керченскому проливу и вышли в Черное море. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Отряд состоит из трех артиллерийских кораблей, восьми десантных катеров и судов обеспечения. Целью перехода из Каспия в Черное море поставлена проверка после зимнего периода обучения.

В настоящее время отряд оперативно подчиняется командованию Черноморского флота. Каспийской флотилии и Черноморскому флоту предстоят зачётные морские учения. В них также примут участие подразделения морской пехоты и береговых войск, пишет РИА Новости.

Корабли и суда Каспийского отряда за время пути прошли по Волго-Донскому каналу, миновали Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск. Отряд пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.