Мать выпавшего из окна ребенка стала фигурантом уголовного дела

В отношении жительницы Чебоксар возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, об этом в субботу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

По данным правоохранителей, в мигнувший четверг 27-летняя женщина и ее сожитель отправились в гости, оставив без присмотра детей пяти и четырех лет.

Старший из малышей выпал из окна – от гибели его спас случайный прохожий, подставивший руки и смягчивший удар.

Известно, что пострадавший после падения с пятого этажа ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В квартиру, где оставался второй малыш, удалось попасть только с помощью сотрудников МЧС.