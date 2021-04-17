"Локомотив-Кубань" обыграл ЦСКА в регулярном чемпионата Единой лиги ВТБ

Краснодарский "Локомотив-Кубань" вышел на третье место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Это произошло после победы кубанцев над ЦСКА..

"Локомотив- Кубань" обыграл ЦСКА со счетом 103:94 (27:22, 26:31, 23:19, 27:22). Самым результативными игроками стали Миндаугас Кузминскас ("Локомотив-Кубань") и Торнике Шенгелия (ЦСКА), набравшие по 25 очков.

Кубанцы одержали восьмую победу подряд и смогли обойти армейцев в турнирной таблице. "Локомотив-Кубань" занимает третье место, ЦСКА – четвертое. Победителем регулярного чемпионата досрочно стал "Зенит" из Санкт-Петербурга.