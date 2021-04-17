Канада приостановила военную миссию на Украине

В канадской военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине произошла вспышка заражения COVID-19. В стране находятся около 200 военных, которые рассредоточены по 12 разным пунктам. Командование не сообщает, сколько именно солдат заразились, но в ряде мест положение серьезное.

Заразившиеся военнослужащие помещены в изолированные помещения, а для контактировавших с ними введен карантин. Вспышка заболевания вынудила командование временно прекратить тренировки.

Как сообщает телеканал CBC News, коронавирус помешал первой в истории операций Канады передачу полномочий от женщины к женщине. Подполковник Лейк заразилась после прибытия на Украину, а прежний командир – Сара Хир – заболел ранее.

Операцию UNIFIER на Украине проводят США, Канада и Великобритания. Она продлится еще несколько лет.