В Канаде второй пациент заболел тромбозом после вакцины AstraZeneca

В Канаде второй человек, привитый индийской вакциной компании AstraZeneca от COVID-19, заболел тромбозом. Ему оказали необходимую помощь, и сейчас его состояние значительно улучшилось.

Во вторник Минздрав Канады сообщил о женщине, у которой развился тромбоз после вакцинации таким же препаратом.

Власти Канада по-прежнему считают, что польза от вакцинации населения препаратом AstraZeneca превышает возможные риски для отдельных пациентов. В Минздраве пообещали наблюдать за применением всех вакцин против COVID-19.

К настоящему моменту около 23,3 процента жителей Канады получили как минимум одну дозу вакцины. С начала пандемии коронавируса в Канаде заразились более 1,1 миллиона человек, пишет "Интерфакс".