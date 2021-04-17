Роль ленд-лиза: репортаж "Вестей в субботу"

Недавно Владимир Путин обратился к теме ленд-лиза. Это американские поставки во время Второй мировой войны. Точнее, это американский закон о ленд-лизе, который, позволял осуществлять поставки дружественным странам уже тогда, когда сами Соединенные Штаты в войну еще не вступили. О значении тех поставок Путин и вспомнил, выступая в Русском географическом обществе, и сослался на маршала-победителя Жукова: "Он, если мне память не изменяет, говорил о том , что если бы не поставки по ленд-лизу, пришлось бы повоевать еще год, а может быть, и два".

Да, конечно, многие из вас сейчас привычно подумали: но ведь поставки из Америки покрыли лишь незначительную часть советских потребностей. Ну, во-первых, по целому ряду позиций все-таки значительную и даже решающую. Взять продовольствие, тушенку (пусть американцы и писали это слово на этикетках для СССР через "о", а не "е").

Вот что сказал Владимир Путин: "Действительно, даже в период Второй мировой войны наши солдаты называли американскую тушенку "вторым фронтом". Если говорить о тушенке, поставки по ленд-лизу покрывали 80% потребностей".

Про тушенку как "второй фронт" Путин, понятно, немного поддел американцев, ведь с открытием настоящего Второго фронта они тянули до 1944-го. Но 80% тушенки – очень немало.

Рассмотрим характерную статью в американской прессе того периода. Русского солдата, по версии американцев, зовут Nikolai. Заголовок звучит так: "Благодаря американскому фермеру Николай получает свою тушенку". Или, переводя на современный язык: "Без нас – никуда". Правда?

Этот грандиозный завод до 1979 года был главным в мире производителем мясного экстракта и солонины. Потом, когда вкусы массового потребителя сменились, завод закрыли. Но он сыграл такую выдающуюся роль в индустриальной истории всего мира, что ЮНЕСКО объявило его культурным наследием всего человечества и здесь открыли Музей промышленной революции.

Наш добрый коллега и знакомый Себастьян Бельтраме прислал оттуда видеоотчет: "Вы только посмотрите, какого это все размера! И хотя прошло столько времени, все сохранилось. Звучал никак не английский. То ест завод не в США. А где?

Давайте пока взглянем на этикетки продукции завода времен Второй мировой. Смотрим внимательно. Ровно такую же этикетку видим в окопах. Так где тот завод? Зайдем через Москву.

До войны здесь жили особые военные, например, семья разведчика Рихарда Зорге. Потом, после репрессий, это – коммуналки для офицеров рангом пониже. Но сейчас это здание опять отвечает своему месторасположению. Здесь, напротив Кремля, в Российском государственном архиве новейшей истории, теперь хранят архив Политбюро.

И что же в рассекреченных документах насчитали про ленд-лиз?

- В чем ленд-лиз был решающим?

- В обеспечении безопасности Соединенных Штатов Америки, – говорит Игорь Пермяков, директор Российского государственного архива новейшей истории.

Что правда, то правда. Принятый под нажимом президента Рузвельта американский закон о ленд-лизе был о себе любимых, кто – ладно уж – поможет дружественным странам.

"Правда, эти поставки были не бесплатными. Еще в 1990 году после встречи президентов СССР и США было подписано соглашение, что Советский Союз должен выплатить остаток денег за поставки по ленд-лизу до 2030 года", – заявил Владимир Путин.

На Русский Север грузы приходили в Мурманск и Архангельск. Именно там хранят образцы консервных банок с продовольствием.

"Только мясных консервов, той же тушенки, было закуплено порядка 4 миллионов тонн, за которую мы должны были бы заплатить один миллиард 700 миллионов долларов", – рассказал Игорь Гостев, заведующий отделом военной истории Архангельского краеведческого музея.

С учетом инфляции сегодня это 25 миллиардов. Огромные деньги! Да еще под проценты.

- Стоимость кредита – 2-3% годовых, которые выплачиваются по истечении каждого года, – пояснил Игорь Пермяков.

- То есть не бесплатно?

- Однозначно нет.

- Жестко с первого дня.

И жестко, и хитро. Потому что американской была лишь свиная тушенка. А самая лучшая – говяжья.

"Это говядина из Аргентины. Но были интересные вещи. В данном случае мясо упаковывалось в Бразилии. И мы здесь видим непосредственно клеймо Бразилии. Но этикетка наклеена уже американская", – отметил Игорь Гостев.

А на самой большой фабрике по производству не свиного, а именно говяжьего экстракта... Там на ленд-лиз 24 часа работал вот этот человек. Слушаем рассказ.

"Человеком он был большого роста – 2 марта 5 сантиметров. Тяжелый. От долгого сидения у него затекали ноги. И он пытался двигать ими хотя бы под столом. Сколько времени он провел за столом, можно судить по оставшимся вмятинам", – рассказал Николас Дельгроссо, сотрудник Музея промышленной революции

Но где же располагался этот завод? Об этом все-таки позже. Пока – еще о том, где поставки по ленд-лизу были действительно решающими.

"Это касалось не только продовольствия. Самое головное – металла", – подчеркнул Владимир Путин.

- Вот заявки. До конца 1941 года – 40 тысяч тонн меди, 26 тысяч тонн латуни, электролитного цинка 5 тысяч тонн, – рассказывает Игорь Пермяков.

- Это Советский Союз просит?

- Да.

Алюминий – вот что Сталин просил у Черчилля и Рузвельта. И те отвечали, что помогут. Итог: союзные поставки алюминия превысили советское производство в два раза. Это огромный вклад в Победу.

Нужен был алюминий для производства и самолетов (что очевидно), но и (об этом известно меньше) для двигателей Т-34. Но и тут – дьявол в деталях. В первых же англо-американо-советских соглашениях по вопросу об алюминии было оговорено, что соответствующие закупки будут производиться либо в долларовой зоне, либо не только на фунты.

- Я так понимаю, что нас ждет довольно много сюрпризов.

- Много, – говорит Игорь Пермяков.

- Что в реальности было не американскими, а британскими, суринамскими?

Но он действительно был суринамским. И там, в Суринаме, для защиты месторождений бокситов высадились военные не только США, но и Бразилии, которая, в свою очередь, поставляла по ленд-лизу и продовольствие, и львиную долю кварца – для радиостанций. Но в массовом сознании все было из США.

Вторая важная деталь: корабли Северных конвоев не уходили из СССР порожними. Из СССР союзникам шел и так называемый обратный ленд-лиз. И не только пенька и лен.

"Платина, магнезит, анисовое семя, конский волос, пчелиный воск, пихтовое масло, кориандровое масло, масло фенхеля", – рассказал Игорь Пермяков.

Но даже и после таких встречных поставок Москва оставалась должна Вашингтону. По плану до 2030 года.

"Россия выплатила все оставшиеся деньги по ленд-лизу, причитавшиеся Соединенным Штатам, в 2006 году. Эта тема закрыта", – заявил Владимир Путин.

Что до говяжьих консервов, то откроем секрет: главным их поставщиком в мире была фабрика в городе Фрай-Бентос в южноамериканском Уругвае.

"Еще эта компания изобрела тогда угольные таблетки, с помощью которой мясной экстракт можно было разогревать прямо в банке в траншее, не привлекая внимание противника", – рассказал Себастьян Бельтраме.

Между тем вокруг этой фабрики стали бродить немецкие диверсанты. Слово – уругвайскому писателю-расследователю Раулю Валларино, который выяснил удивительные факты.

"План состоял в том, чтобы взорвать фабрику, которая производила знаменитую солонину для солдат союзных держав", – отметил Валларино.

Проверяя эту версию, мы позволили себе еще одну догадку, обратились в еще в один архив – Службы внешней разведки. И нам подтвердили: это не немцы пытались взорвать фабрику по производству тушенки и солонины. Это группа советского разведчика-диверсанта Григулевича взорвала судно, которое везло эту солонину в Европу.

Но зачем взрывать то, что предназначалось для своих? Так ведь среди трафаретов для отгрузки консервов в Уругвае не только Лос-Анжелес, Сан-Франциско и Нью-Йорк. Здесь же и Тенерифе – а это в Испании – через который до 1942 года поставки шли и в Германию.

"Уругвай как нейтральная страна предоставлял услуги разным странам. А потом реальным пунктом назначения оказывалась не та страна, которая значилась в бумагах", – сказал Рауль Валларино.

В 1942-м Уругвай разорвал отношения со странами "оси".

"Беда была в другом: гражданскому населению Советского Союза этого не хватало, и массовый голод 1942 года в Архангельске, когда умирали тысячи людей от голода, когда хлебный паек составлял всего 125 грамм, в блокадном Ленинграде ничем не компенсировался. Продукты, которые везли через архангельский порт, уходили из Архангельска на фронт", – отметил Игорь Гостев.

В мае 1945 года США объявили, что поставки по ленд-лизу в СССР прекращаются. В Москве оставалась примечательная телеграмма Молотова советскому послу в Вашингтоне: "Скажите товарищу Еремину, чтобы он не клянчил перед американскими властями насчет поставок. И не высовывался вперед со своими жалкими протестами. Если США хотят прекратить поставки, тем хуже для них".