Впервые матч чемпионата России по футболу в ФНЛ судила женщина

Арбитр Анастасия Пустовойтова судила матч 37-го тура чемпионата России по футболу в ФНЛ между "Чертаново" и "СКА-Хабаровск". Впервые судейство матча второго по силам дивизиона страны было доверено женщине.

Анастасия Пустовойтова, в прошлом футболистка, более десяти лет назад начала карьеру судьи. Она обсуживала матчи ПФЛ (второй дивизион), молодежных команд, судила финал женской Лиги чемпионов. В прошлом году Анастасия работала резервным арбитром на матче премьер-лиги между "Локомотивом" и "Ахматом". Однако встречи команд ФНЛ ни Анастасии Пустовойтовой, ни другим арбитрам-женщинам судить не приходилось.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу "СКА-Хабаровск". Анастасия Пустовойтова показала две желтых карточки игрокам "Чертаново" и три – хабаровчанам.