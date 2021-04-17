Гол Зиеша в ворота "МанСити" принес "Челси" финал Кубка Англии

В Кубке Англии по футболу настала пора решающих матчей. В полуфинале турнира встречались лондонский "Челси" и лидер премьер-лиги "Манчестер Сити". "Аристократы" на домашней арене дали бой "бумажному" фавориту и победили со счетом 1:0.

Игра двух грандов английского футбола за финал второго по значимости национального трофея получилась нервной и упорной. Некоторый территориальный перевес имели гости, но игроки "Челси" оказались гораздо более расчетливы при реализации немногочисленных голевых моментов.

Победу хозяевам принес Зиеш, забивший гол на 55-й минуте. Марокканец с гражданством Нидерландов мог забить еще, а кроме того в ворота "МанСити" состоялись два гола, которые не были засчитаны. В общем, если говорить объективно, то "Челси" больше заслужил победу.