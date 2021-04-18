Тренер "Челси" Тухель: мы заслужили выход в финал Кубка Англии

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал игру своих подопечных в полуфинале Кубка Англии с "Манчестер Сити". Встреча проходила на "Уэмбли" и завершилась победой "синих" со счетом 1:0.

"Мы сыграли очень сильно. Я доволен своей командой и горжусь ею, – цитирует Тухеля пресс-служба "Челси". – Мы заслужили это, и я рад, что нам удалось добиться такого результата не за счет везения, а исключительно по делу".

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является "Арсенал". Ранее "Челси" восемь раз выигрывал данный трофей. В финале текущего турнира лондонцы сыграют с победителем противостояния "Лестер" – "Саутгемптон".