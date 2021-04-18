Зайцев и Зуб принесли "Оттаве" победу в Монреале

Матчем в Монреале между "Канадиенс" и "Оттавой Сенаторз" продолжился игровой день в Национальной хоккейной лиге. Гости оказались сильнее, забросив в ворота хозяев четыре безответные шайбы. Счет – 4:0 в пользу "сенаторов".

Россиянин Артем Зуб открыл счет на 3-й минуте встречи, после чего команды провели более получаса в упорной, но бесплодной борьбе. В середине второго периода Батерсон сделал разницу "+2", но интрига еще не умерла. А вот в конце встречи "Оттава" еще дважды забила усилиями того же Батерсона и нашего Никиты Зайцева.