Зайцев помог "Оттаве" выиграть у "Торонто" дерби Онтарио

"Оттава Сенаторз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимала "Торонто Мейпл Ливз". Это было так называемое "дерби провинции Онтарио". Хозяева выиграли со счетом 5:3, а россиянин Никита Зайцев отдал два голевых паса.

"Торонто" долго пытался выглядеть фаворитом и дважды вел в счете после голов Хаймана (1:0) и Керфута (2:1), однако "сенаторы" с настойчивостью бульдогов преследовали гостей. Первый гол у них забил Шабо, затем счет сравнял Ткачак и после этого "Оттава" за 5 минут сделала счет 4:2 (отличились Уотсон и Тирни). Пятый гол на счету Степана. Итог матча подвел Таварес, но его шайба вряд ли утешила "кленовые листья".