"Оттава" проиграла "Торонто", у Зайцева передача

Хоккеисты "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на выезде одержали волевую победу над командой "Оттава Сенаторз" – 3:2.

У победителей голами отметились Джо Торнтон (15-я минута), Митчелл Марнер (22) и Остон Мэттьюс (43), а у хозяев льда шайбы забросили Ник Пол (11) и Тим Штюцле (52).

Российский защитник "Сенаторз" Никита Зайцев отметился результативной передачей, а его одноклубник и соотечественник Евгений Дадонов очков не набрал, но завершил встречу с показателем полезности "+1".

"Торонто" одержал вторую победу в трех матчах турнира и с четырьмя очками лидирует в Северном дивизионе, а "Оттава" в нем же расположилась на пятой строчке, имея в активе на два балла меньше. Для "Сенаторз" это поражение стало первым в сезоне.