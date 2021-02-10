Шайба Дадонова не спасла "Оттаву" от третьего поражения кряду

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" на льду домашней арены "Канадиан Тайр-центр" проиграла команде "Эдмонтон Ойлерз" – 2:3.

У победителей голами отметились Дарнелл Нурс (5-я минута), Эван Бушар (18) и Тайсон Бэрри (24). В составе хозяев льда шайбы забросили Коннор Браун (1) и Евгений Дадонов (42).

Для Евгения этот гол стал третьим в сезоне, россиянин был признан третьей звездой встречи. Его одноклубник и соотечественник Никита Зайцев провел на льду чуть больше 22 минут и записал на свой счет результативную передачу.

"Эдмонтон" одержал четвертую победу в последних пяти встречах и с 16 очками занимает третье место в Северном дивизионе, а "Оттава", потерпевшая третье поражение кряду, расположилась на седьмой строчке, имея в активе пять баллов.