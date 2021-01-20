"Оттава" проиграла "Виннипегу", у Зайцева и Дадонова по одному голевому пасу

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Оттава" на льду домашней арены проиграла "Виннипегу" в овертайме – 3:4. "Сенаторз" по ходу встречи вели 3:1, но удержать преимущество в счете не смогли.

У победителей голами отметились Адам Лаури (19-я минута), Кайл Коннор (37), Джош Моррисси (59) и Николай Элерс, а у хозяев льда шайбы забросили Джон Норрис (5), Крис Тирни (11) и Алекс Гальченюк (32).

Российские хоккеисты "Сенаторз" Никита Зайцев и Евгений Дадонов записали на свой счет по одной результативной передаче.

"Виннипег" одержал вторую победу в трех играх сезона и с четырьмя очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, а "Оттава" в нем же расположилась строчкой ниже, имея в активе на один балл меньше.