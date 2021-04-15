"Оттава" проиграла "Виннипегу", Зайцев пропустил матч из-за травмы

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" на льду домашней арены проиграла команде "Виннипег Джетс" со счетом 2:3.

У победителей встречи голами отметились Марк Шайфли (4-я минута), Мэтью Перро (43) и Тревор Льюис (50), а у хозяев льда шайбы забросили Ник Пол (2) и Джош Норрис (60).

Российские игроки "Сенаторз" Артем Зуб и Евгений Дадонов результативными действиями не отметились, а их одноклубник Никита Зайцев пропустил игру. По информации СМИ, защитник получил повреждение на предматчевой разминке.

"Виннипег" одержал четвертую победу в последних пяти матчах и с 55 очками занимает второе место в Северном дивизионе, а "Оттава" в нем же расположилась на седьмой строчке, имея в активе 32 балла.