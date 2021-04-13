"Оттава" выиграла у "Виннипега". Дадонов забросил победную шайбу

В Национальной хоккейной лиге начался очередной игровой день. "Оттава Сенаторз" на своей площадке переиграла "Виннипег Джетс" со счетом 4:2.

К девятой минуте "Виннипег" выигрывал 2:0. Но четыре следующих шайбы в матче забросили игроки "Оттавы". Третий гол, он же победный на счету Евгения Дадонова. Что касается одноклубников Евгения, то Артем Зуь и Никита Зайцев очков не набрали. Зуб был удален на две минуты.

"Монреаль Канадиенс" прервал серию из трех поражений и обыграл "Торонто Мэйпл Ливз" с таким же счетом 4:2. У проигравших голевая передача на счету Ильи Михеева. Защитник "Канадиенс" Александр Романов очков не набрал.

"Чикаго Блэкхоукс" в овертайме переиграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 4:3. У проигравших результативный пас сделал Владислав Гавриков. Его одноклубник Михаил Григоренко результативных действий не совершил.

"Каролина Харркикейнз" у себя дома проиграла "Детройт Ред Уингз" 1:3. Братья Андрей Свечников ("Каролина") и Евгений Свечиников ("Детройт") очков не набрали.