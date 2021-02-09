Гол Дадонова не спас "Оттаву" от поражения "Эдмонтону"

В Оттаве завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Сенаторз" и "Эдмонтон Ойлерз". Хозяева льда уступили гостям со счетом 1:3. Единственную шайбу у проигравших забросил российский форвард Евгений Дадонов, отличившийся на 26-й минуте.

В составе "нефтяников" голами отметились Леон Драйзайтль (36-я), Тайлер Эннис (47-я) и Джош Арчибальд (59-я)​​​.

В другой встрече дня "Торонто Мэйпл Лифс" в домашнем матче взял верх над "Ванкувер Кэнакс" со счетом 3:1. Российский форвард хозяев льда Илья Михеев записал в свой актив голевую передачу.