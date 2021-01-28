"Ванкувер" нанес "Оттаве" шестое поражение кряду в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" на льду домашней "Роджерс-Арены" обыграл команду "Оттава Сенаторз" – 5:1.

У победителей по две шайбы забросили Джей Ти Миллер (22-я, 28-я минута) и Тайлер Мотт (3, 52), а также единожды отличился Элиас Петтерссон (38), а у гостей единственный гол забил Джош Норрис (9).

Российский нападающий "Сенаторз" Евгений Дадонов и его соотечественник и одноклубник Никита Зайцев очков не набрали.

"Ванкувер" одержал третью победу в последних пяти встречах и с восемью очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, а "Оттава", потерпевшая шестое поражение кряду, расположилась на седьмой строчке, имея в активе три балла.