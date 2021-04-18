Президент последователен в своих опасных хобби

Несмотря на то, что президента пытаются иногда отговорить от опасных путешествий, он последователен в своих предпочтениях. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Иногда бывает – пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби", – сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

15 апреля Владимир Путин провел заседание попечительского совета Русского географического общества. Президент говорил о том, как пандемия повлияла на работу РГО и сообщил, что привился вторым компонентом вакцины от коронавируса.

Таким образом президент сможет снова принимать участие в масштабных экспедициях РГО, ведь до пандемии он многократно ездил в самые удивительные места в России. Путин сплавлялся по горным рекам и погружался на дно морей и озер, летал со стерхами, гладил тигров и находился в опасной близости от медведя.