Путин любит и Крым, и Сочи, но уединяться предпочитает в Сибири

Географические предпочтения президента широки, но "прикипел душой" он к Сибири, заявил в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он прикипел всё-таки душой Сибири, он её действительно любит", – сказал Песков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Однако Путин бывает и на Дальнем Востоке. Президент также "любит Сочи, любит Красную Поляну" и Крым тоже любит, отметил Песков. "В этом плане у него пристрастия по широкой географии", – добавил он.

"Но действительно на несколько дней предпочитает всё-таки уединяться в Сибири", – уточнил представитель Кремля.