Суд избрал меру пресечения коррупционеру из газовой отрасли

Суд отправил под домашний арест гендиректора компании "Газпром газораспределение Киров", обвиняемого в коммерческом подкупе, об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщили в Следственном комитете.

Следствие полагает, что топ-менеджер получил 44 миллиона рублей деньгами и услугами от представителя компании-подрядчика, занимающейся возведением зданий и сооружений.

В обмен на эту крупную сумму гендиректор обещал помогать с получением, приемкой и оплатой подрядных работ, в том числе – связанных со строительством газопроводов, и иным образом содействовать своим "партнерам".

В коррупционную схему вмешались сотрудники ФСБ и МВД, получившие материалы, по которым Следком возбудил уголовное дело.