18 апреля 2021 16:01

Суд избрал меру пресечения коррупционеру из газовой отрасли

Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет Российской Федерации
YouTube

Следственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации

Суд отправил под домашний арест гендиректора компании "Газпром газораспределение Киров", обвиняемого в коммерческом подкупе, об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщили в Следственном комитете.

Следствие полагает, что топ-менеджер получил 44 миллиона рублей деньгами и услугами от представителя компании-подрядчика, занимающейся возведением зданий и сооружений.

В обмен на эту крупную сумму гендиректор обещал помогать с получением, приемкой и оплатой подрядных работ, в том числе – связанных со строительством газопроводов, и иным образом содействовать своим "партнерам".

В коррупционную схему вмешались сотрудники ФСБ и МВД, получившие материалы, по которым Следком возбудил уголовное дело.

происшествия коррупция СК/Следственный комитет задержание новости Киров