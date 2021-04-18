У границы Белоруссии наращивается иностранное военное присутствие

У границы Белоруссии постоянно наращивается военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Владимир Арчаков.

Строительство объектов инфраструктуры не прекращается, число военных учений только увеличивается, сообщил Арчаков в эфире телеканала "Беларусь-1" 18 апреля.

По его данным, в прошлом году только на территории Польши, Литвы и Латвии прошло более 70 военных учений. А в этом году еще 30 учений либо уже прошли, либо намечены.

"То есть, если даже представить, что каждое конкретное учение длится хотя бы неделю, то получается, что буквально круглые сутки, каждый день абсолютно, без перерыва, возле наших границ иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство", – цитирует слова Арчакова ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна ни с кем не собирается воевать. Но, продолжил глава государства: все, кто будет плохо относиться к Белоруссии, получат "по морде" и очень сильно.