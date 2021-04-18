"Милан" благодаря автоголу переиграл "Дженоа" в Серии "А"

Футболисты "Милана" в рамках 31-го тура чемпионата Италии на поле домашнего стадиона "Сан-Сиро" обыграли команду "Дженоа" – 2:1. Для "красно-черных" эта победа стала третьей в последних пяти играх Серии "А".

Счет на 13-й минуте встречи открыл нападающий хозяев поля Анте Ребич. На 37-й минуте гости восстановили равенство – забил Маттиа Дестро. Точку в игре поставил форвард "грифонов" Джанлука Скамакка, отправивший мяч в свои ворота на 68-й минуте.

"Милан" с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Дженоа" расположился на 14-й строчке, имея в активе 32 балла. "Красно-синие" довели безвыигрышную серию в турнире до трех матчей.