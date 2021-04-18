Вашингтон не уступит Тегерану

Администрация президента США Джо Байдена должна быть уверена, что Иран выполняет условия Совместного всеобъемлющего плана действий и еще несколько американских требований, прежде чем снимет санкции. Как заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News, без такой уверенности Белый дом "не пойдет на какие-либо уступки".

В свою очередь, член президиума Меджлиса Ирана Алиреза Солейми заявил, что результаты переговоров по ядерной сделке в Вене должны быть одобрены парламентом. В настоящее время в Иране действует закон, обязывающий правительство наращивать производство обогащенного до 20 процентов урана, чтобы заставить Запад отказаться о политика санкций.

Как пояснил Алиреза Солейми, "заявления, которые звучат в Вене, о том, что какие-то санкции будут отменены, какие-то нет, противоречат этому закону".

В Вене в субботу прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии Ирана, России, Китая, Германии, Великобритании и Франции. В переговорах удалось продвинуться до стадии, на которой можно обсуждать совместный документ по ядерной сделке.