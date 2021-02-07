США хотят, чтобы первый шаг сделал Иран

США ожидают, что Иран сделает первый шаг к возращению к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе. До этого момента санкции против Тегерана сняты не будут. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телекомпании CBS.

По мнению Байдена, Иран должен прекратить обогащение урана, чтобы контакты с Белым домом вновь стали возможны.

В воскресенье руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Вашингтон должен отказаться от санкций, а не выдвигать новые условия.

По словам Хаменеи, США и Европа "растоптали все свои обещания", поэтому не вправе диктовать Ирану.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом не устраивают условия СВПД, и американцы будут добиваться более долгосрочной сделки по иранским ядерной и ракетной программам.