Иран заявил, что США и их союзники "растоптали обязательства"

США не могут выдвигать Ирану условия относительно выполнения ядерной сделки, заявил верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи.

По его мнению, ставить условия в Совместном всеобъемлющем плане действий имеет право только Иран, поскольку он действовал в соответствии с обязательствами.

"Не США, не три европейских страны (Британия, Франция, Германия), которые растоптали все обязательства", – написал Хаменеи в Twitter.

Верховный лидер Ирана указал, что, если американская сторона хочет, чтобы Тегеран вернулся к выполнению тех обязательств, от которых ранее отказался, Вашингтон должен снять санкции.

Ранее Белый дом сообщил о намерении президента США Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с Вашингтоном в планы Тегерана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов США, в том числе отмены санкций.

Кроме того, в Вашингтоне прежде заявляли, что Иран должен вернуться к соблюдению обязательств, тогда и США сделают то же самое, отмечает РИА Новости.