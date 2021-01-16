Берлин, Лондон и Париж обратились к Тегерану

Франция, Германия, Великобритания глубоко обеспокоены заявлением Ирана о подготовке к производству металлического урана, говорится в совместном коммюнике представителей МИД этих стран. В документе выражается обеспокоенность производством металлического урана, Иран призывают прекратить эти работы.

В коммюнике напоминается, что в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) Иран взял на себя обязательство не производить металлический уран и не проводить исследования и разработки в области металлургии урана в течение 15 лет. Работы по производству металлического урана Ираном могут иметь серьезные военные последствия, полагают в МИД Франции, Германии и Великобритании. Иран призвали "прекратить эту деятельность" и вернуться к соблюдению обязательств по СВПД.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в США определили металлы, за передачу которых Ирану будут вводиться санкции. За передачу графита или необработанного металла Ирану предприятия попадут под санкции.