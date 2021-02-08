Иран ждет возвращения США в ядерную сделку

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Исламская республика ожидает возвращения США в ядерную сделку и готова дать Вашингтону время на принятие решения, передает телеканал "Россия 24".

Зариф также высказал мнение, что новая администрация США пока не определилась, стоит ли продолжать политику Трампа в отношении Ирана или избрать новую.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что не намерен снимать санкции с Ирана, пока страна не вернется к выполнению своих обязательств в рамках соглашения по атому. Во время президентства Дональда Трампа США вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана.