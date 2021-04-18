На Малюську завели дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении министра юстиции страны Дениса Малюськи. Его подозревают в "противоправном завладении предприятием".

Речь идет о предприятии "Новая топливная компания". 19 февраля его директор обратился в НАБУ с заявлением о том, что глава Минюста, его первый заместитель, а также их подчиненные попытались завладеть имуществом "Новой топливной компании" и еще 19 хозяйствующих субъектов. Такие умышленные действия УК Украины квалифицирует по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Противоправное завладение имуществом предприятия, организации".

Тем не менее НАБУ, получив заявление, не внесло его данные в Единый реестр досудебных расследований. Инициаторы иска обратились в Высший антикоррупционный суд, последний их жалобу удовлетворил и обязал НАБУ открыть уголовное производство. Досудебное расследование по заявлению "Новой топливной компании" было начато 23 марта, пишет ТАСС.

Между тем в конце марта стало известно, что Малюська пытался повыгоднее продать Ирпенский исправительный центр, для чего нарисовал на его стенах граффити по мотивам Бэнкси: заключенного, убегающего с ноутбуком. Ирпенскую тюрьму министр предложил купить приблизительно за 4 миллиона долларов, шедевр на его стенах должен был пойти бонусом.

О намерении распродавать освобожденные тюрьмы Минюст Украины заявил еще в прошлом году. Денис Малюська занимает пост главы ведомства с августа 2019 года.