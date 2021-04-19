Из Сирии вернулись 44 российских ребенка

На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет с российскими детьми из Сирии. Всего на его борту находились 44 ребенка, самому младшему всего 2 года. Их эвакуировали из лагерей беженцев и приютов Дамаска, сообщает телеканал "Россия 24".

Детей сопровождает уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Несложно определить на глаз возраст ребенка. Смотришь, ребенок лет пяти, а ему на самом деле 8-9 лет. Условия, в которых они жили, оставляют отпечаток. Но наша работа, родные семьи, в которые возвращаются дети, призвана все исправить", – заявила омбудсмен.

Напомним, процесс возвращение детей из Сирии и Ирака начался в 2017 году. За это время были вывезены 274 ребенка.