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ДТП с пранкером Билом 16 минут назад

19 апреля 2021 13:01

Муж пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом рассказал о ее самочувствии

Муж Марии Артемовой, пострадавшей в ДТП с участием блогера Эдварда Била, рассказал о ее самочувствии. По его словам, женщина перенесла сложнейшую операцию на ногу и готовится ко второй.

Константин отметил, что первая операция была долгой, но прошла успешно. В целом, по его словам, Мария "держится, но подустала".

"Она разговаривает, интересуется, как все было, – сказал Константин каналу "360". – Момент аварии она, конечно, не помнит".

Мужчина добавил, что сейчас его жена чувствует себя неплохо, но "конечно, все болит".

"Слава богу, что ничего не ухудшается, надеюсь, и не ухудшится. Пока все нормально", – добавил он.

Авария с участием блогера Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) произошла 1 апреля на Садовом кольце в Москве. Мужчина на автомобиле Audi RS6 вылетел на встречную полосу и повредил пять машин. Мария Артемова, которая находилась за рулем одного из транспортных средств, получила серьезные травмы. Четыре дня она находилась в коме.

7 апреля блогеру предъявили обвинение в нарушении ПДД. Как выяснилось, за год у него накопилось порядка 400 штрафов. Адвокат Била Сергей Жорин сообщил, что его подзащитный выплатит пострадавшей компенсацию "в любом случае".

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