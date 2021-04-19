Житель Якутии зарезал маленьких сыновей во время лечения супруги

В Якутии проводивший супругу в больницу мужчина зарезал своих сыновей, а затем попытался свести счеты с жизнью, сообщили в региональном управлении СКР.

Семья с двумя детьми жила в Булунском райне и состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Мать мальчиков одного и двух лет от роду уехала на стационарное лечение в больницу Якутска, а их 26-летний отец утром 19 апреля взялся за нож.

К моменту прибытия медиков братья были еще живы, однако спасти им жизнь не удалось – они скончались на операционном столе. В каком состоянии находится их отец, остается неизвестным.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних. Следователи заинтересовались и работой соцопеки.