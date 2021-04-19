Суд арестовал миллионы Белозерцева и Шпигеля

По решению Басманного суда Москвы, на деньги, недвижимость и земельные участки, принадлежащие бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бизнесмену Борису Шпигелю и его супруге, а также их родственникам наложен обеспечительный арест.

Речь идет о средствах, изъятых у фигурантов в ходе обысков – около 230 миллионах рублей, 300 000 евро и 100 000 долларов, передает "Интерфакс".

Кроме того, арест наложен на семь земельных участков и пять объектов недвижимости в Пензенской области, которые, принадлежат экс-губернатору.

Арестованы также более 10 участков земли и пять объектов недвижимости в Подмосковье, помещение в Ялте, принадлежащие чете Шпигель.

Как сообщалось, 22 марта суд санкционировал арест на два месяца Белозерцева, главу компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, соучредителя "Биотэк" Евгению Шпигель, гендиректора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также замдиректора представительства Пензенской области при правительстве РФ Федора Федотова и водителя Геннадия Маркова.

Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве", в зависимости от роли каждого.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от супругов Шпигель и Колоскова взятки с помощью посредников в виде денег и других ценностей на сумму, более 31 миллиона рублей.

Взятки обеспечивали группе компаний "Биотэк" конкурентные преимущества при заключении госконтрактов, связанных поставкой лекарственных средств, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджета для нужд больниц и поликлиник Пензенской области.

Все фигуранты свою вину отрицают.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта своим указом освободил от должности губернатора Пензенской области Белозерцева в связи с утратой доверия.