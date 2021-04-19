Боррель: ЕС не рассматривает новые санкции против России

Евросоюз не готовит новых санкций против России, однако ситуация может измениться, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Одновременно с этим Европейский Союз выражает солидарность Чешской Республике, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на Борреля.

Напомним, 17 апреля правительство Чехии решило выслать из страны 18 российских дипломатов, которые якобы сотрудничают со спецслужбами РФ. Кроме того, россияне могут быть причастны к взрывам на арсенале во Врбетице в 2014 году, уверена Прага.

Россия, в свою очередь, объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Чехии провокацией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что обвинения были состряпаны на скорую руку.