Зеленского призвали расторгнуть дипотношения с Россией

Фракция партии "Слуга народа" в Верховной раде призвала президента Украины Владимира Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией. Соответствующее заявление на своей странице в Facebook опубликовала депутат Елизавета Богуцкая.

Кроме того, фракция призывает Зеленского внести на рассмотрение Рады проект закона "О территориальной обороне", провести призыв резервистов в вооруженные силы, начать проведение мероприятий мобилизации.

Парламентарии призывают обратиться за помощью к США и Великобритании, чтобы те временно направили свои военные контингенты на территорию Украины. Нужно это для сдерживания возможной агрессии со стороны России.

Также "Слуга народа" предлагает странам НАТО временно разместить на территории своего государства подразделения противокорабельных ракет, противоракетной обороны.

Во фракции считают, что Россия несет экзистенциальную угрозу, то есть готовится к расширению вооруженной агрессии. Депутаты призывают соотечественников по возможности завершить дела на территории "вражеского" государства и вернуться на Родину.

Ранее в ЕС заявили, что опасаются действий России у границ с Украиной. Верховный представитель объединения по внешней политике Жозеп Боррель надеется на скорое прекращение происходящего.