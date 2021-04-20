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20 апреля 2021 04:44

Бобровский отразил 34 броска в игре с "Коламбусом"


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Матчем в Санрайзе между местными "Флорида Пантерз" и "Коламбус Блю Джекетс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда одержали непростую победу над гостями со счетом 4:2. Вратарь "пантер" Сергей Бобровский отразил в этой встрече 34 броска из 36.

В составе победителей дубль оформил Фрэнк Ватрано. Еще по шайбе забросили Сэм Беннет и Радко Гудас. У проигравших отличились Оливер Бьеркстранд и Зак Далле.

Российский нападающий "Флориды" Никита Гусев результативными действиями не отметился. Его соотечественник из "Коламбуса" Владислав Гавриков также остался без набранных очков.

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