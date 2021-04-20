Прививка от COVID-19 для студентов в США станет обязательной

Заболеваемость коронавирусом в мире растет восьмую неделю подряд, заявил глава ВОЗ на брифинге в Женеве. За последние семь дней ковидом заразились более пяти миллионов человек.

Индия шестой день подряд фиксирует антирекорды по числу заражений. Чтобы остановить распространение индийского штамма коронавируса, Великобритания внесет страну в список государств "повышенного риска". Ранее британский премьер Борис Джонсон отменил свой визит в Дели.

Растет число госпитализированных и во Франции. Местные специалисты утверждают – ситуация сравнима с пиком второй волны пандемии. И это при том, что на данный момент вакцинирована примерно пятая часть населения страны, сообщает "Россия 24".

А в США студенты крупнейших университетов с начала нового учебного года обязаны будут сделать прививки, если хотят остаться в общежитиях. Накануне, власти Соединенных Штатов объявили о том, что вакцинация стала доступна всем жителям страны старше 16 лет.