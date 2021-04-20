17-летняя девушка утонула в машине сотрудника ФСИН

Сотрудники Следственного комитета получили предварительные данные об обстоятельствах гибели 17-летней жительницы Урюпинска Волгоградской области, пропавшей без вести в минувшую субботу, об этом сообщили в ведомстве 20 апреля.

По версии следствия, в тот день потерпевшая проводила время со своим 24-летним приятелем, который, как утверждают местные СМИ, является сотрудником ФСИН. Молодые люди распивали спиртное и перемещались на принадлежащем мужчине автомобиле.

По версии подозреваемого, под утро они припарковались на берегу реки Хопер, после чего уснули. Легковушка скатилась в воду и стала тонуть – мужчине удалось выбраться, а его знакомая осталась в салоне транспортного средства и захлебнулась.

"Испугавшись ответственности, мужчина изначально отрицал свою причастность к безвестному исчезновению несовершеннолетней подруги, выдвигая версию, что девушка угнала его транспортное средство и уехала в неизвестном направлении", – отметили в Следкоме.

В настоящее время задержанный дал признательные показания, а водолазы ищут утонувшую машину и тело девушки.