Россия временно ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря

Полеты над частью Крыма и Черного моря временно ограничены. Соответствующее международное оповещение для пилотов выпустила Россия. Из него следует, что этот район считается опасным.

В закрытую зону попало побережье от Севастополя до Феодосии, а также часть территориальных и международных вод Черного моря, пишет агентство "Интерфакс".

Ранее Минобороны РФ закрыло для иностранных военных кораблей три района Черного моря. Как пояснил заместитель главы МИД Сергей Рябков, Россия действует в строгом соответствии с международным правом. Ограничение судоходства в зонах, где проводятся учения, – это нормальная практика, добавил он.

Сейчас в Черное море зашла корабельная группа Каспийской флотилии РФ. Она будет участвовать в маневрах вместе с Черноморским флотом.