20 апреля 2021 14:09 Сергей Егоров Утро России

Весенний пал травы: кто должен отвечать за пожары


pixabay

В Сосновском районе Тамбовской области огонь охватил около 20 строений в деревне Троицкая Вихляйка. Теперь, глядя на пепелище, потерявшие единственное жилье селяне едва могут найти себе место в прямом смысле слова.

"Весь двор, все сгорело в доме ничего буквально не осталось", – с горечью отмечает местная жительница Раиса Федосеева.

Во Владимирской области – ситуация как под копирку: огонь уничтожил десяток строений в деревне Першково. Везунчиками считают себя те, кто потерял только сарай или баню, а оплавленный стальной трактор теперь выглядит железным аргументом, опровергающим теорию о сравнительной безопасности весенних палов.

"Горело все кругом. Я такого пожара с роду не видела", – призналась местная жительница Ольга Рамейкова.

Опасным может быть и небольшой травяной пожар. Такой едва не стоил жизни Великолукскому бродяге, решившему заночевать на лужайке.

"Суммарный объем поражений – где-то 45 процентов. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких", – рассказал о состоянии пострадавшего заместитель главврача Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин.

Странно что, несмотря на все эти ужасающие последствия у весенних палов до сих пор есть защитники.

"Считаю, что пал возле речки – прекрасно, мусор весь сгорит", – говорит один из сторонников такой практики.

В копилку таких псевдоаргументов обычно добавляют еще прогревание почвы и золу, которая станет удобрением для молодой растительности. С этим в корне не согласны биологи.

"Саму золу часто уносит ветром, но при этом сгорает еще и верхний плодородный слой, уничтожаются сотни, если не тысячи разных организмов, которые обитают в верхних слоях почвы", – пояснил командир дружины охраны природы биофака МГУ Семен Костин.

Чтобы не дать травяным палам распространится и перекинуться на леса и деревни, сегодня их пытаются отслеживать даже из космоса. Хотя, по мнению экспертов, не лишним будет усилить и наземный профилактический контроль.

"Можно было бы пойти принципу ЖКХ, где у нас назначаются старшие по домам. Так в наиболее уязвимых поселениях можно было бы назначать старших, которые бы следили за противопожарной безопасностью, ведь они знают наиболее уязвимые места в своих поселениях, где, по опыту, происходят возгорания, и также знают наиболее активных нарушителей", – считает член общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования Владислав Жуков.

Если пал все-таки будет допущен, то ответственность должен нести не только поджигатель (которого в большинстве случаев и не отыскать).

"Пал травы – это в основном сельхозземли. Все сельхозземли кому-то принадлежат, и вот здесь ответственность должны нести собственники земли, – полагает депутат Госдумы РФ Николай Николаев. – Если собственник сам будет нести ответственность, то он сам будет ее охранять и стараться, чтобы ее не подожгли".

К слову, в Воронежской области уже открыто пригрозили лишением господдержки предприятиям, на чьей территории зафиксируют пал. Видимо, язык рубля пока что самая эффективная мера по сдерживанию языков пламени.

общество безопасность поджог трава пожары новости