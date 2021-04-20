Весенний пал травы: кто должен отвечать за пожары

В Сосновском районе Тамбовской области огонь охватил около 20 строений в деревне Троицкая Вихляйка. Теперь, глядя на пепелище, потерявшие единственное жилье селяне едва могут найти себе место в прямом смысле слова.

"Весь двор, все сгорело в доме ничего буквально не осталось", – с горечью отмечает местная жительница Раиса Федосеева.

Во Владимирской области – ситуация как под копирку: огонь уничтожил десяток строений в деревне Першково. Везунчиками считают себя те, кто потерял только сарай или баню, а оплавленный стальной трактор теперь выглядит железным аргументом, опровергающим теорию о сравнительной безопасности весенних палов.

"Горело все кругом. Я такого пожара с роду не видела", – призналась местная жительница Ольга Рамейкова.

Опасным может быть и небольшой травяной пожар. Такой едва не стоил жизни Великолукскому бродяге, решившему заночевать на лужайке.

"Суммарный объем поражений – где-то 45 процентов. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких", – рассказал о состоянии пострадавшего заместитель главврача Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин.

Странно что, несмотря на все эти ужасающие последствия у весенних палов до сих пор есть защитники.

"Считаю, что пал возле речки – прекрасно, мусор весь сгорит", – говорит один из сторонников такой практики.

В копилку таких псевдоаргументов обычно добавляют еще прогревание почвы и золу, которая станет удобрением для молодой растительности. С этим в корне не согласны биологи.

"Саму золу часто уносит ветром, но при этом сгорает еще и верхний плодородный слой, уничтожаются сотни, если не тысячи разных организмов, которые обитают в верхних слоях почвы", – пояснил командир дружины охраны природы биофака МГУ Семен Костин.

Чтобы не дать травяным палам распространится и перекинуться на леса и деревни, сегодня их пытаются отслеживать даже из космоса. Хотя, по мнению экспертов, не лишним будет усилить и наземный профилактический контроль.

"Можно было бы пойти принципу ЖКХ, где у нас назначаются старшие по домам. Так в наиболее уязвимых поселениях можно было бы назначать старших, которые бы следили за противопожарной безопасностью, ведь они знают наиболее уязвимые места в своих поселениях, где, по опыту, происходят возгорания, и также знают наиболее активных нарушителей", – считает член общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования Владислав Жуков.

Если пал все-таки будет допущен, то ответственность должен нести не только поджигатель (которого в большинстве случаев и не отыскать).

"Пал травы – это в основном сельхозземли. Все сельхозземли кому-то принадлежат, и вот здесь ответственность должны нести собственники земли, – полагает депутат Госдумы РФ Николай Николаев. – Если собственник сам будет нести ответственность, то он сам будет ее охранять и стараться, чтобы ее не подожгли".

К слову, в Воронежской области уже открыто пригрозили лишением господдержки предприятиям, на чьей территории зафиксируют пал. Видимо, язык рубля пока что самая эффективная мера по сдерживанию языков пламени.