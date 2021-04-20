Шестая премьера: спустя семь лет в Большой театр возвращается "Тоска"

В Большой театр возвращается "Тоска". Премьера знаменитой оперы Джакомо Пуччини пройдет 21 апреля 2021 года на новой сцене. Спустя 7 лет зрители увидят оригинальную постановку глазами итальянского режиссера Стефано Поды. Он же стал автором сценического оформления, костюмов и декораций. По его словам, опера объединит множество искусств – от музыки до архитектуры и живописи.

Стефано Пода, режиссер, автор костюмов и декораций, к шедевру Пуччини относится коленопреклоненно.

На сцене – базилика и главные шедевры Ренессанса.

Одна из самых популярных опер в мире, которую слышал, наверное, каждый: телеконцерты, радио, реклама, рингтоны. "Тоска" Джакомо Пуччини в Большом театре, шестая по счету.

"В мире страшные вещи происходят с пандемией, много контрактов отменилось, – рассказывает исполнительница партии Тоски солистка Большого театра Динара Алиева. – Я счастлива, что дебютирую в этом театре, моем любимом, и постановка будет очень интересная".

Даже вполголоса выходит красиво и громко.

"Брависсимо!", – кричит певице режиссер.

Режиссер не скупится на комплименты и хору, и мастерским: "рай", признается итальянец в безоговорочной любви к Большому театру.

"Надо сдуть с нее пыль. Моя мечта, цель – чтобы зрители пришли и открыли ее для себя заново, а когда вернулись домой, снова захотели ее послушать", – режиссер, художник оперы ''Тоска'' Стефано Пода.

Да, подтверждает Массимо Джордано, арии Каварадосси – хиты, и на слуху они не только у меломанов.

"У моего дедушки, который был даже не фермером, а совершенно необразованным человеком, в тот момент, когда ставили пластинку, текли безудержные слезы", – делится семейной историей итальянский оперный певец Массимо Джордано.

Большой театр девять месяцев переводил эскизы Стефано Пода в настоящие скульптуры на 3D-принтере, а затем вручную добавляли вылепленные мелкие детали.

"Внутри — пенопласт. Она твердая, – рассказывает об устройстве скульптур художник-технолог Мария Савицкая. – Покрыта папье-маше, краской, покрыта шпаклевкой".

"Это Пьета Микеланджело — символ Ватикана. Но здесь младенец вырван из рук матери. Как будто у нее его из живота вырвали. На теле Христа видны следы руки его матери. Для меня это еще и образ лишенного человечности нашего мира", – поясняет режиссер и художник оперы "Тоски" Стефано Пода.

Ручная вышивка, слюда, бархат и кринолин: семьдесят только плащей и восьмикилограммовое платье.

– У нас получаются разные цвета, плюс такие эффекты бликов. Потом все спишется, и получится большой объем.

Совсем не обязательно готовиться к опере, настаивает режиссер: читать историю, сюжет. Надо просто прийти в театр, услышать музыку, увидеть Сикстинскую мадонну, ахнуть и только придя домой узнать о ней все.