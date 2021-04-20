Посольство Египта подтвердило готовность к открытию авиасообщения

Египетское посольство в Москве подтвердило наличие планов по скорому возобновлению авиасообщения с Россией. Об этом сообщил советник дипмиссии Египта по СМИ Ахмед Абдель Моэз.

Впрочем, как отметил дипломат в беседе с РИА Новости, конкретной даты, когда стартуют перелеты, пока нет.

Тем временем туроператоры отмечают рост спроса на египетское направление. В 2019 году на майские праздники туда направлялись 2 процента российских туристов, в этом году – 45 процентов.

"Это те туристы, которые летят через Каир, – пояснил гендиректор туроператора TEZ Tour Воскан Арзуманов. – В первую очередь, это касается дайверов, виндсерферов".

По словам Арзуманова, Египет не сможет заменить Турцию, авиасообщение с которой пока приостановлено из-за эпидемиологической обстановки. Но запуск авиасообщения с Египтом поможет туроператорам в непростые времена.

Кстати, едут россияне также в Объединенные Арабские Эмираты, которые занимают второе по популярности место после Египта. За ОАЭ следуют Мальдивы. Четвертое место занимают туры по России.

Ранее 20 апреля замглавы МИД России Михаил Богданов заявил о скором открытии чартерного авиасообщения с Египтом.