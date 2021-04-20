МИД РФ объявит об открытии чартеров в Египет

В ближайшее время будет объявлено о возобновлении чартерных рейсов в Египет. Об этом сообщили в МИД России.

"Все идет по плану. В ближайшее время (...) объявят, – сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов. – Думаю, что все практически предрешено".

По его словам, во время визита в Египет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова удалось достигнуть соответствующих договоренностей.

Тем временем источник в одной из авиакомпаний рассказал агентству "Интерфакс", что полеты могут возобновиться уже 10 мая.

"Изучаются решения по возобновлению авиасообщения одновременно с Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом во второй декаде мая", – сказал собеседник агентства.

Еще один источник в туристической отрасли отметил, что интерес к перелетам в Египет возник на фоне ограничения авиасообщения с Турцией. По его словам, "как минимум две авиакомпании прорабатывают эти сценарии".

Авиасообщение с Турцией российские власти ограничили из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Перелеты приостановлены с 15 апреля.