После 6 лет перерыва Египет готовится к приему российских самолетов

20 апреля в российском МИДе заявили о скором открытии чартерных рейсов в Египет. Лайнеры начнут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В аэропортах этих курортных городов сейчас ждут специалистов из России, которые проверят, на каком уровне обеспечивается безопасность туристов. Когда в Египте после долгого шестилетнего перерыва приземлятся первые российские самолеты?

Этой новости ждали несколько лет. Возобновление чартерного сообщения между курортами Египта и российскими городами могло состояться ранее, но в конце 2019 года началась пандемия коронавируса. Теперь же, судя по всему, ничто уж не сможет помешать, тем более что причины, по которым авиасообщение было отменено, устранены, а с COVID-19 в Египте справляются лучше, нежели в других ближневосточных и африканских странах.

О том, что в ближайшее время египетские аэропорты, возможно, вновь будут принимать чартерные рейсы из России, стало понятно после визита главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который завершился чуть более недели назад. Уже тогда российский министр говорил, что страны обсуждают восстановление чартерного сообщения. В МИДе подтвердили: переговоры почти завершены. В авиаотрасли рассчитывают начать полеты после майских праздников.

"На это уйдет две-три недели, но после официального решения об открытии аэропортов. Нужно сформировать полетные программы, подписать контракты с гостиницами. В этой ситуации продажи будут открыты сразу после снятия ограничений", — прокомментировал вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после теракта на борту самолета, который следовал из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда в результате взрыва, который организовали боевики синайской ячейки ИГИЛ (запрещена в России), погибли 224 человека.

За шесть лет, которые прошли с момента трагедии, египетские власти действительно значительно усовершенствовали систему безопасности в аэропортах страны. В результате работы совместной комиссии были учтены замечания российских специалистов.

Несмотря на то, что в некоторых районах страны по-прежнему активны боевики террористических группировок, а на севере Синайского полуострова продолжается контртеррористическая операция, в курортных зонах Египта обстановка стабильная. Безопасность обеспечивают многочисленные полицейские подразделения. На трассах расположены блокпосты, вокруг курортов организовано патрулирование. При этом в Египте и сейчас, конечно, есть российские туристы. Регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром было возобновлено давно. Перерыв в полетах, который вызвала пандемия, завершился в сентябре 2020 года.

Понятно, что когда вернутся чартеры, то в Египте граждане России будут отдыхать массово. Вот критерии российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выполнение которых позволяет вернуть транспортное сообщение с иностранным государством. И здесь, судя по всему, Египет вполне способен выполнить требования, тем более что Арабская Республика одной из первых в Африке начала вакцинацию населения от коронавируса. При этом в курортных районах страны работники туристического сектора получают вакцину в приоритетном порядке.