Федор Емельяненко исключен из рейтинга лиги Bellator

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко лишился места в рейтинге тяжеловесов бойцовского промоушена Bellator. Об этом стало известно после того, как была опубликована обновленная версия рейтинга, в которой Емельяненко-старшего нет.

В предыдущей версии рейтинга Федор располагался на пятой строчке тяжелого дивизиона. Теперь же 44-летнего российского ММА-бойца нет в первой десятке.

Напомним, что действующим чемпионом среди тяжеловесов является Райан Бейдер. Первые же три позиции рейтинга Bellator занимают Тимоти Джонсон, Чик Конго и Валентин Молдавский.

Однако рейтинг Bellator не остался без россиян – в рейтинге вне зависимости от весовой категории второе место продолжает удерживать Вадим Немков, выступающий в полутяжелом весе. Он уступает лишь чемпиону лиги в двух весовых категориях Патрисиу "Питбулю" Фрейре.