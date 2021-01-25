Федор Емельяненко выписан из больницы

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко выписан из столичной больницы №52, в которую был госпитализирован с коронавирусом в четверг, 21 января.

Как сообщает ТАСС, Федор покинул медицинское учреждение еще утром. Изначально подробности состояния 44-летнего спортсмена не раскрывались. Позже Емельяненко-старший сам рассказал о своем здоровье и выразил благодарность врачам.

Напомним, свой предыдущий поединок Федор провел в декабре 2019 года, когда нокаутировал американца Куинтона Джексона. По контракту с Bellator Емельяненко должен провести еще два боя. В ноябре спортсмен сообщил, что один из поединков рассчитывает провести летом в Москве.

Всего за свою карьеру четырехкратный чемпион мира по боевому самбо одержал в ММА 39 побед при шести поражениях, один бой признан несостоявшимся.