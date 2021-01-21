Емельяненко-старший о болезни: уже иду на поправку

Известный российский боец ММА Федор Емельяненко заразился коронавирусом и был доставлен в одну из московских клинических больниц. Уже после госпитализации спортсмен поделился сведениями о своем состоянии на фоне заражения COVID-19.

На своей странице в социальной сети Instagram Емельяненко-старший поблагодарил всех, кто переживает за его здоровье: "Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку". Боец смешанных единоборств также выразил благодарность врачам и медицинскому персоналу. Он в скором времени рассчитывает покинуть больничные покои.