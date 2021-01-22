Чемпион Bellator сообщил дату выписки Емельяненко из больницы

Действующий чемпион Bellator в полутяжелой весовой категории Вадим Немков назвал сроки выписки из больницы заразившегося коронавирусом бойца Федора Емельяненко. О заболевании легендарного спортсмена стало известно накануне.

"Федор попал в больницу из-за коронавируса. Сейчас он чувствует себя хорошо, скоро его выписывают, – цитирует Немкова Чемпионат.Com. – На следующей неделе в понедельник ему будут делать последнее КТ, по результатам которого должны отпустить домой".

Напомним, что о заболевании Емельяненко-старшего стало известно 21-го января, когда он был госпитализирован в столичную больницу №52. Вскоре сам боец сообщил, что уже "идет на поправку".