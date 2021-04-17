Федор Емельяненко проведет еще два боя

Стало известно о планах бойца смешанного стиля Федора Емельяненко. Бывший чемпион мира завершит карьеру через два боя.

Президент организации Bellator Скотт Кокер заявил ТАСС, что Федор Емельяненко принял решение о завершении карьеры. Но перед этим, Емельяненко, которому скоро исполнится 45 лет, проведет еще два боя. Будет организован прощальный тур. Однако Кокер хотел, чтоб эти бои прошли в присутствии зрителей, поэтому их даты еще не определены.

В последний раз Федор Емельяненко выходил в октагон в декабре прошлого года. Тогда он нанес поражение американцу Куинтону Джексону. Всего на счету Федора 45 побед и 6 проигрышей. В январе Федор Емельяненко переболел коронавирусной инфекцией.