Федор Емельяненко госпитализирован в COVID-больницу в Москве

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко госпитализирован в столичную больницу №52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

Подробности состояния 44-летнего спортсмена не раскрываются. Свой предыдущий поединок Федор провел в декабре 2019 года, когда нокаутировал американца Куинтона Джексона.

По контракту с Bellator Емельяненко-старший должен провести еще два боя. В ноябре спортсмен сообщил, что один из поединков рассчитывает провести летом в Москве, но это будет зависеть от состояния здоровья.

Всего за свою карьеру четырехкратный чемпион мира одержал 39 побед при шести поражениях, один бой признан несостоявшимся.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 97 миллионов человек, из которых более двух миллионов скончались.